Des représentants de la gauche unitaire, dont Marine Tondelier, Clémentine Autain et François Ruffin, tractent en soutien au maire de Tours Emmanuel Denis, maire sortant de la ville d'Indre-et-Loire, avant un rassemblement pour annoncer la date et les modalités d'une primaire de la gauche non mélenchoniste.
A Tours, la gauche unitaire tracte pour le maire sortant
