En Iran, les autorités disent avoir "le doigt sur la gâchette" alors que Donald Trump laisse planer le doute sur une éventuelle intervention dans le pays. Pression américaine en lien avec la répression sanglante du mouvement de contestation dont on ne connaît toujours pas la véritable ampleur en raison du black-out qui se poursuit. La journaliste Delphine Minoui, spécialiste du Moyen-Orient et romancière franco-iranienne, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Delphine Minoui: "le régime iranien a déclaré la guerre à sa population"
