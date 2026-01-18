Les Portugais commencent à voter à Lisbonne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les sondages, André Ventura, président du parti d'extrême droite Chega ("Assez"), pourrait arriver en tête de ce scrutin, mais le député de 43 ans aurait très peu de chances de l'emporter au second tour, prévu le 8 février. IMAGES
Les Portugais votent à Lisbonne pour le premier tour de la présidentielle
