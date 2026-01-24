Dans votre magazine cette semaine, de nombreuses questions se posent depuis ce drame effroyable du 13 janvier dernier. Ce jour-là, Camélia, 17 ans met fin à ses jours, ou plutôt à ses souffrances. La jeune fille était victime de harcèlement dans son lycée. Notre invitée est Nora Tirane, présidente de l'association "Marion La Main tendue". Elle lutte depuis des années contre le fléau du harcèlement scolaire.
Harcèlement scolaire : marche blanche pour Camélia ce dimanche à Mitry-Mory
