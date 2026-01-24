Environ 2.000 personnes manifestent à Paris lors d'un rassemblement en solidarité avec les Kurdes de Syrie, communauté qui dispose d'une région autonome dans le nord-est syrien et est engagée dans des tensions avec le pouvoir de Damas, déterminé à étendre son autorité sur l'ensemble du pays.
Paris: des milliers de manifestants en solidarité avec les Kurdes de Syrie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro