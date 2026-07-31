La douane française effectue des contrôles au péage du Boulou (Pyrénées-Orientales) alors qu'Emmanuel Macron a demandé à renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne face à la crise migratoire à Ceuta, sur fond d'offensive de la droite et de l'extrême droite qui accusent le dirigeant socialiste Pedro Sánchez d'avoir "encouragé" cette vague et de "fragiliser toute l'Europe". IMAGES
Migrants à Ceuta: contrôles renforcés à la frontière franco-espagnole
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