Mexique: Garde nationale apporte des fournitures aux communautés touchées par les pluies

information fournie par AFP Video • 17/10/2025 à 11:22

Les habitants de la communauté de Tuzancoac, dans l'État mexicain d'Hidalgo, reçoivent de la nourriture et d'autres fournitures de la part de la Garde nationale mexicaine après que des glissements de terrain ont bloqué les routes. Les survivants des inondations et des glissements de terrain qui ont tué au moins 70 personnes la semaine dernière ont lancé un appel urgent à l'aide, affirmant qu'ils craignent des épidémies de maladies alors que des carcasses d'animaux en décomposition s'accumulent dans la boue. IMAGES