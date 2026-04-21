Une Canadienne a été tuée et au moins quatre autres personnes blessées lors d'une fusillade sur le site archéologique de Teotihuacan, dans le centre du Mexique, où des forces de sécurité -- dont l'armée, la police et des équipes médico-légales fédérales -- ont été déployées. Le tireur s'est donné la mort après avoir ouvert le feu dans cette destination touristique prisée, qui abrite des pyramides pré-aztèques.
Mexique: fusillade sur le site touristique de Teotihuacan
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