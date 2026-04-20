Ce sont des courses devenues virales et générant des millions de clics sur les réseaux sociaux. Les "puits de la mort" sont une attraction très populaire – mais aussi très dangereuse – en Inde. Ces cascadeurs de l'extrême roulent à l'horizontal, à tombeau ouvert dans des voitures ou des motos rafistolées. Et chaque erreur peut être fatale. Reportage de nos confrères de France 2.
En Inde, le buzz des "puits de la mort" : les cascadeurs de l'extrême
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro