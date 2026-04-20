 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Inde, le buzz des "puits de la mort" : les cascadeurs de l'extrême

information fournie par France 24 20/04/2026 à 14:09

Ce sont des courses devenues virales et générant des millions de clics sur les réseaux sociaux. Les "puits de la mort" sont une attraction très populaire – mais aussi très dangereuse – en Inde. Ces cascadeurs de l'extrême roulent à l'horizontal, à tombeau ouvert dans des voitures ou des motos rafistolées. Et chaque erreur peut être fatale. Reportage de nos confrères de France 2.

Vidéos les + vues

1

En Angola, le pape dénonce "le fléau de la corruption" devant 100.000 fidèles

information fournie par AFP 19 avr.
1
2

Lomé se veut un "pont" dans la nouvelle stratégie pour lutter contre l'insécurité au Sahel

information fournie par France 24 19 avr.
3

Pape Léon XIV en Afrique : Rome face au poids grandissant du catholicisme africain

information fournie par France 24 19 avr.
4

Andreï Kourkov: "on sort de l'hiver le plus dramatique pour l'Ukraine"

information fournie par France 24 19 avr.
9
5

L'Iran ne compte pas discuter à nouveau avec les Etats-Unis

information fournie par AFP 02:45
19
6

Pérou : Rassemblement à Lima contre les irrégularités électorales

information fournie par AFP Video 08:15
7

Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

information fournie par AFP Video 11:30
1
8

Angola: le pape accueilli avec ferveur dans l'est au troisième jour de sa visite

information fournie par AFP 12:15
1

Législatives partielles au Canada: des électeurs votent à Terrebonne

information fournie par AFP Video 13 avr.
2

Des Iraniens réagissent aux négociations Iran-Etats-Unis

information fournie par AFP Video 13 avr.
3

A Kaboul, les espoirs de justice d'une mère après la frappe qui a tué son fils

information fournie par AFP Video 13 avr.
4

Justice criminelle: le Sénat examine la loi Darmanin, les avocats mobilisés dans toute la France

information fournie par AFP 13 avr.
3
5

Le 1er-Mai restera "férié, chômé et payé", des propositions pour les commerces de proximité

information fournie par AFP 13 avr.
8
6

Trump menace l'Iran de détruire tout navire militaire forçant le blocus des ports

information fournie par AFP 14 avr.
24
7

Au Canada, Mark Carney remporte la majorité au Parlement

information fournie par AFP 14 avr.
8

A Kaboul, les espoirs de justice d'une mère après la frappe qui a tué son fils

information fournie par AFP 14 avr.
1

Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

information fournie par AFP 22 mars
2

Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama 26 mars
3

Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise

information fournie par AFP 25 mars
6
4

La marine mexicaine escorte de l'aide humanitaire en route vers Cuba

information fournie par AFP Video 25 mars
5

Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures

information fournie par AFP Video 25 mars
4
6

Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: les taux, l’Eurostoxx 50, le S&P500, Hermès, Air Liquide, Palantir..

information fournie par SG Bourse 25 mars
7

Qui s’en met plein les poches avec la hausse des prix des carburants ?

information fournie par Ecorama 27 mars
1
8

Un attentat à l'explosif devant la Bank of America déjoué à Paris

information fournie par AFP Video 28 mars

3 commentaires

  • 18:50

    C'est la force centrifuge qui maintient l'équilibre. Jadis on voyait ça dans les fêtes foraines : "les murs de la mort".

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank