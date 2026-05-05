Le Met Gala est le seul endroit au monde où l’on peut croiser Beyoncé en robe-squelette, Madonna avec un bateau-pirate sur la tête et Bad Bunny en vieillard de 97 ans… Le tout au nom de l’art. Nina Masson vous dit tout ce qu'il faut savoir de l'édition 2026 du Met Gala et son thème fantasque : "Fashion is Art".
Met Gala : Beyoncé en robe-squelette, Madonna en chapeau-pirate et le retour de Léna Situations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro