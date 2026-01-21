La Commission européenne dit "regretter" le vote des eurodéputés, qui ont saisi la justice sur la validité de l'accord commercial avec les pays du Mercosur. SONORE
Mercosur: la Commission européenne "regrette" le vote du Parlement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro