Mercosur: heurts devant le Parlement européen entre agriculteurs et forces de l'ordre

information fournie par AFP Video 20/01/2026 à 18:04

Une poignée d'agriculteurs se confronte aux forces de l'ordre en voulant forcer le barrage devant le Parlement européen à Strasbourg, des gaz lacrymogènes sont tirés en riposte pour disperser la foule. Ils sont des milliers d'agriculteurs à protester contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. IMAGES

Agriculteurs en colère
1

