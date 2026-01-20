Une poignée d'agriculteurs se confronte aux forces de l'ordre en voulant forcer le barrage devant le Parlement européen à Strasbourg, des gaz lacrymogènes sont tirés en riposte pour disperser la foule. Ils sont des milliers d'agriculteurs à protester contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. IMAGES
Mercosur: heurts devant le Parlement européen entre agriculteurs et forces de l'ordre
