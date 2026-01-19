 Aller au contenu principal
CAN : le Maroc a-t-il réussit son pari ?

information fournie par France 24 19/01/2026 à 22:17

Après un mois de compétition intense, l’heure de vérité a sonné à Rabat. Le Sénégal s'est imposé face au Maroc en finale après un match de haute volée, perturbé par des incidents (1-0 a.p.). Les explications avec Xavier Barret.

L'offre BoursoBank