Dans Premières cette semaine, plongée avec Christophe Ono-dit-Biot dans "Mer Intérieure", son dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire. L'écrivain, critique littéraire et journaliste témoigne de toute sa gratitude envers le grand large nous invite à glisser et entrer dans son imaginaire marin, ses réflexions et ses souvenirs océaniques. Une invitation aussi, à protéger et sanctuariser les océans.
"Mer Intérieure" : les pensées océaniques de Christophe Ono-dit-Biot
