 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mélissa Da Costa signe l'excellent roman "Fauves"

information fournie par France 24 22/01/2026 à 15:06

Avec "Fauves" (éd. Albin Michel), la romancière Mélissa Da Costa plonge ses lecteurs dans l’arène d’un cirque pour un neuvième roman surprenant, tendu et sans concessions. Elle nous immerge avec talent dans cet univers entre suspense et roman d'apprentissage, et pose la question : qui sont les fauves et qui est réellement en cage ? Signe d'une écriture cinématographique, tous ses livres sont en voie d'adaptation pour la télévision. Autrice prolifique, Mélissa Da Costa travaille d'ailleurs déjà à l'écriture de son prochain roman.

Vidéos les + vues

1

Catastrophe ferroviaire en Espagne: le roi Felipe VI se rend au centre pour les familles

information fournie par AFP Video 20 janv.
2

Dans les quartiers nord de Marseille "votez Pierrette ou Paulette, mais votez!"

information fournie par AFP 21 janv.
3
3

Marseille: Dans les quartiers nord, inciter les gens à voter

information fournie par AFP Video 21 janv.
4

En Côte d'Ivoire, blocage dans la filière du cacao

information fournie par AFP Video 21 janv.
5

Espagne: accident ferroviaire en Catalogne, au moins un mort et cinq blessés graves

information fournie par AFP Video 21 janv.
6

Mercosur: des agriculteurs toujours mobilisés devant le Parlement européen

information fournie par AFP Video 21 janv.
7

Les Groenlandais réagissent aux propos de Trump sur un "cadre" d'accord

information fournie par AFP Video 13:24
8

Ukraine: il ne reste qu'"un point à régler" dans les négociations, selon Witkoff

information fournie par AFP Video 12:29
1

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
3

Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15 janv.
2
4

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
5

Tentative de féminicide à Blois en 2022: "un geste inexcusable" pour la mère de la victime

information fournie par AFP 15 janv.
4
6

Au procès du RN, le Parlement européen dément tout "manque de clarté" dans ses règles

information fournie par AFP 15 janv.
7

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
8

Manifestations à travers le monde en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank