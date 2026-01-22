Avec "Fauves" (éd. Albin Michel), la romancière Mélissa Da Costa plonge ses lecteurs dans l’arène d’un cirque pour un neuvième roman surprenant, tendu et sans concessions. Elle nous immerge avec talent dans cet univers entre suspense et roman d'apprentissage, et pose la question : qui sont les fauves et qui est réellement en cage ? Signe d'une écriture cinématographique, tous ses livres sont en voie d'adaptation pour la télévision. Autrice prolifique, Mélissa Da Costa travaille d'ailleurs déjà à l'écriture de son prochain roman.
Mélissa Da Costa signe l'excellent roman "Fauves"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro