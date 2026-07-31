"Au total, aujourd'hui, ce sont donc 198.000 personnes sur les 220.000 qui avaient été évacuées et qui ont pu reprendre le chemin de leur domicile", annonce la préfète de Gironde, Sophie Brocas, laissant entendre que la commune d'Arès pourrait également être concernée samedi par ces retours à domicile. SONORE
Mégafeu en Gironde: 198.000 évacués sur 220.000 ont pu rentrer chez eux (préfète)
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