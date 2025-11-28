Face au plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine qui laisse encore l’Union Européenne à la traine, Maxime Prévot, ministre belge des Affaires étrangères, s’exprime sur ce conflit au cœur de l’Europe. Il évoque les enjeux de défense : réarmement, service national et la question sensible des avoirs russes gelés. Il commente aussi les questions de politique intérieure.
Maxime Prévot : "Saisir les avoirs gelés russes implique un risque juridique pour la Belgique"
