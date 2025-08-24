Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Marseille de venir à bout du Paris FC (5-2) pour décrocher une première victoire cette saison. L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a ouvert la porte a un retour d’Adrien Rabiot, suspendu depuis une altercation dans les vestiaires après la défaite à Rennes la semaine dernière.
Marseille renoue avec la victoire après une semaine de crise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro