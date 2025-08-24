 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marseille renoue avec la victoire après une semaine de crise

information fournie par France 24 24/08/2025 à 10:04

Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Marseille de venir à bout du Paris FC (5-2) pour décrocher une première victoire cette saison. L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a ouvert la porte a un retour d’Adrien Rabiot, suspendu depuis une altercation dans les vestiaires après la défaite à Rennes la semaine dernière.

Sport

L'offre BoursoBank