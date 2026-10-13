 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marseille : des lycéens bloquent l'entrée du lycée Saint-Charles

information fournie par AFP Video 13/10/2026 à 11:16

Des lycéens bloquent l’entrée du lycée Saint-Charles, à Marseille, à l’aide de poubelles, lors d’une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse, dite « acte V », avec des manifestations prévues dans les grandes villes de France. IMAGES

Blocus des lycées
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

À Paris, le marché historique des Enfants rouges ravagé par les flammes

information fournie par AFP 12 oct.
2

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 1 (S2)

information fournie par Boursorama 12 oct.
3

Ce que l'on sait de l'opération du pape

information fournie par AFP 12 oct.
1
4

Présidentielle: Retailleau sort le "bulldozer" pour réduire la dépense publique

information fournie par AFP 12 oct.
21
5

Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans

information fournie par AFP 12 oct.
6
6

Au Sénégal, les élèves ont repris le chemin de l'école après une semaine d'inondations.

information fournie par France 24 12 oct.
7

Escalade : la Française Mélissa Césarone rêve des Jeux Paralympiques

information fournie par France 24 12 oct.
8

Au Mondial de l'Auto de Paris, les marques chinoises présentes en masse

information fournie par France 24 12 oct.
2
1

Mouvement lycéen : Henri-IV et Louis-le-Grand débrayent par solidarité

information fournie par AFP Video 06 oct.
2

Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi

information fournie par AFP 05 oct.
23
3

Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

information fournie par AFP 05 oct.
3
4

"Lycéens en colère, parents derrière" : un collectif d'adultes mobilisés à Lyon

information fournie par AFP 06 oct.
3
5

Le Québec "mérite" d'être "un pays", dit son nouveau dirigeant indépendantiste

information fournie par AFP 06 oct.
5
6

Présidentielle: Marine Le Pen promet "140 milliards d'euros nets d'économies" d'ici 2032

information fournie par AFP 06 oct.
19
7

Soupçon de peste en Russie : risque "faible" pour le pays et "très faible" pour l'Europe, selon l'OMS

information fournie par AFP 06 oct.
1
8

Présidentielle : en quête de crédibilité budgétaire, Le Pen promet un "effort radical" de "140 milliards net"

information fournie par AFP 06 oct.
40
1

Les médias américains organisent la riposte face à Trump

information fournie par AFP 22 sept.
18
2

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
3

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
4

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
5

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
6

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.
7

Mark Carney balaie les menaces de Trump et salue une "nouvelle alliance" avec l'UE

information fournie par AFP 17 sept.
16
8

Le prince Harry fait sa première apparition publique depuis son retour au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 17 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank