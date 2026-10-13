Des lycéens bloquent l’entrée du lycée Saint-Charles, à Marseille, à l’aide de poubelles, lors d’une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse, dite « acte V », avec des manifestations prévues dans les grandes villes de France. IMAGES
Marseille : des lycéens bloquent l'entrée du lycée Saint-Charles
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