Maroc : la Génération Z reprend les manifestations à Rabat pour défendre ses revendications sociales

information fournie par France 24 • 19/10/2025 à 22:39

À Rabat, les jeunes Marocains de la Génération Z ont repris leur mobilisation après une pause de dix jours.

Malgré le discours du roi Mohammed VI, jugé insuffisant par une partie des manifestants, les revendications restent claires : un meilleur accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi qu'une lutte réelle contre la corruption. Devant le Parlement, les pancartes dénoncent le manque de perspectives et réclament dignité et justice sociale. Focus dans le JTA avec Mehdi Alioua, sociologue et doyen de science po Rabat.