Cette semaine, émission spéciale sur l'Intelligence Artificielle, avec le reportage de Luke Brown à travers toute l'Europe, commenté par Mariya Gabriel, sous-directrice générale de la communication et de l’information à l’UNESCO et ancienne Commissaire européenne au Numérique.
Mariya Gabriel : "Pour ne pas répéter l’erreur des réseaux sociaux, il faut une IA éthique"
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