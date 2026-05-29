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Mariya Gabriel : "Pour ne pas répéter l’erreur des réseaux sociaux, il faut une IA éthique"

information fournie par France 24 29/05/2026 à 18:10

Cette semaine, émission spéciale sur l'Intelligence Artificielle, avec le reportage de Luke Brown à travers toute l'Europe, commenté par Mariya Gabriel, sous-directrice générale de la communication et de l’information à l’UNESCO et ancienne Commissaire européenne au Numérique.

IA: Intelligence artificielle

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1

1 commentaire

  • 29 mai 18:28

    Les couleurs de l'Ukraine. merci bien...

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