La candidate écologiste à l'élection présidentielle Marine Tondelier visite à son tour la foire agricole de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, après Gabriel Attal, Edouard Philippe, Jordan Bardella, et Bruno Retailleau. IMAGES
Marine Tondelier en visite à la foire agricole de Châlons-en-Champagne
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