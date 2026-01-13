Marine Le Pen se dit dans "un état d'esprit d'espérance" avant l'ouverture de son procès en appel. La cheffe de file du RN réagit dans la Salle des Pas Perdus de l'Assemblée nationale. Avec le Rassemblement national et onze autres prévenus, Marine Le Pen joue son éligibilité pour l'élection présidentielle de 2027 et, plus généralement, son avenir politique. SONORE
Marine Le Pen espère "être entendue" avant le début de son procès en appel
