Des centaines de pompiers ont été déployés sur les lieux pour maîtriser un incendie dans un entrepôt de pièces de moto à Ramos, dans la zone nord de Rio de Janeiro. Aucune victime n'a été signalée, selon les autorités. IMAGES
Un important incendie ravage un entrepôt de pièces de moto à Rio de Janeiro
