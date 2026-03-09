Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi que l'Iran est "le centre du terrorisme international". "Et ce centre doit être fermé, et les Américains et les Israéliens le font à leur manière", a-t-il ajouté.
Merz: Iran est "le centre du terrorisme international"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro