Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio quitte le Vatican après sa rencontre avec le pape Léon XIV. Les Etats-Unis ont salué la "solidité" des relations avec le Vatican dans une claire tentative d'apaiser les tensions après les critiques de Donald Trump envers le pape. IMAGES
Marco Rubio quitte le Vatican après sa rencontre avec le pape Léon XIV
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