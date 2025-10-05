Quelques milliers personnes se rassemblent place de la République à Paris lors d'une marche pour la libération des otages du Hamas, à deux jours du deuxième anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre. IMAGES
Marche pour la libération des otages: plusieurs milliers de personnes à Paris
