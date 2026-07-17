Des feux de forêt brûlent dans des communes aux alentours de Blida, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger. Des incendies ravagent le nord de l'Algérie depuis plusieurs jours en raison d'une vague de chaleur et de températures élevées.
Algérie: feux de forêt dans des communes près de Blida
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