Marc Alexandre Oho Bambe, poète, slameur et écrivain franco-camerounais, était l’invité du Journal de l’Afrique sur France 24. Il évoque le pouvoir des mots, la mémoire, l’exil, et la place de la poésie dans les luttes contemporaines. Un entretien sensible et vibrant, au croisement de l’intime et du politique.
Marc Alexandre Oho Bambe nous offre un moment suspendu de poésie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro