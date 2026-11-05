Quelque "70.000 policiers et gendarmes" seront mobilisés en France en vue de l'appel national à la grève lancé par les principaux syndicats du pays pour défendre les salaires et l'emploi, indique le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, précisant lors d'un point presse place Beauvau qu'il s'agit du "même" dispositif "que celui du 31 octobre".
Manifestations du 5 novembre : 70.000 policiers et gendarmes mobilisés (Nuñez)
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