Manifestation "No Kings" contre Trump : des chaînes américaines ont-elles gonflé la participation ?

information fournie par France 24 21/10/2025 à 22:50

Samedi 18 octobre, des millions d'Américains manifestaient contre la politique de Donald Trump. Des rassemblements montrés en direct sur de nombreuses chaînes de télévision. Mais selon des publications virales se basant sur une note de communauté de la plateforme X, MSNBC aurait diffusé d'anciennes images pour grossir les rangs des anti-Trump. En réalité, cette note, générée par l'intelligence artificielle, était erronée - comme l'a admis le chatbot Grok.

IA: Intelligence artificielle
Donald Trump

