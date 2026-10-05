La journée de mobilisation des lycéens prévue mardi 6 octobre est "une liberté qui se respecte et se protège", a estimé lundi le ministre de l'Education Edouard Geffray alors qu'il s'adressait aux proviseurs d'établissements organisant des cours en distanciel depuis un lycée à Guyancourt, en banlieue parisienne, tout en appelant les responsables à préparer la reprise progressive.
Manifestation des lycéens mardi: "une liberté qui se respecte et se protège" (Geffray)
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