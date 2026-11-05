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Manifestation contre la vie chère en France : "Il y a une grosse colère"

information fournie par AFP Video 05/11/2026 à 18:10

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi dans toute la France contre la vie chère. Travailleurs, lycéens et étudiants ont défilé ensemble. Une journée qui a réunit selon la CGT près de 1,6 millions de personnes. Le ministère de l'Intérieur avait auparavant recensé près de 600.000 manifestants dans le pays à 17h00, selon un chiffrage non définitif.

17 octobre
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