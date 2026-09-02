Des manifestants se rassemblent contre l'expansion rapide de l'intelligence artificielle devant le lieu où des ministres du G20 et des dirigeants du secteur technologique participent à un sommet sur l'innovation organisé par les États-Unis. La mobilisation intervient alors que plusieurs figures, dont le patron de Nvidia Jensen Huang, Mark Zuckerberg et Elon Musk, appellent à accélérer le développement des centres de données et des infrastructures énergétiques nécessaires à l'IA. IMAGES
Manifestation contre l'expansion de l'IA en marge du sommet du G20
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