Une soixantaine de professionnels ont manifesté jeudi à Paris pour exiger que les chaudières biomasse (bois et granulés) bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.
Manifestation contre l'exclusion des chaudières bois du dispositif MaPrimeRénov’
