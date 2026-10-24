Plusieurs milliers de personnes manifestent dans les rues de Paris, alors que le cortège termine son parcours à Porte de Vincennes, trajet imposé par la préfecture et validé dans la matinée par la justice administrative, malgré des recours de syndicats qui réclamaient un autre itinéraire n'étant pas situé en lisière de la capitale. IMAGES
Manifestation à Paris: le cortège défile dans le calme et arrive porte de Vincennes
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