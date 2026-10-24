Les forces de l'ordre chargent et matraquent des manifestants, dont certains leur lancent des projectiles dans un nuage de gaz lacrymogène, à la fin de la manifestation pour réclamer plus de pouvoir d'achat et défendre les services publics, à Marseille (Bouches-du-Rhône). IMAGES
Manifestation à Marseille: affrontements avec les forces de l'ordre en fin de cortège
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