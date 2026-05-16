Des manifestants se rassemblaient samedi à Londres pour une manifestation organisée par le militant d’extrême-droite Tommy Robinson. Quelque 4.000 policiers étaient déployés lors d'une opération de maintien de l'ordre "sans précédent ces dernières années", pour encadrer également une marche propalestinienne et la finale de la Coupe d'Angleterre entre Manchester City et Chelsea au stade de Wembley, qui réunit près de 90.000 spectateurs.
Manifestants rassemblés pour une marche d'extrême-droite à Londres
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