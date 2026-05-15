C'est l'évènement de cette journée de compétition au Festival de Cannes : "Karma", le nouveau film de Guillaume Canet, avec Marion Cotillard dans le premier rôle. Le duo fait son grand retour ensemble sur le tapis rouge, après leur séparation annoncée l'été dernier.
Cannes 2026 : Cotillard et Canet réunis pour "Karma", Deneuve de retour sur le tapis rouge
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