La situation reste instable et confuse ce lundi 27 avril après une série d’attaques coordonnées menées samedi par les jihadistes du JNIM, un groupe lié à Al-Qaïda et des rebelles touareg, sur plusieurs villes, dont Bamako. Le ministre de la Défense, figure clef du régime militaire, a été tué. Les rebelles touaregs ont déclaré dimanche avoir conclu un "accord" permettant aux soldats russes de l'Africa Corps de se retirer de la ville de Kidal, dans le nord du Mali.
Mali : les rebelles touareg disent contrôler Kidal après un accord avec les Russes
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