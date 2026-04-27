Au Mali, la ville-clé de Kidal, située dans le Nord-Est du pays, est désormais sous le contrôle du Front de Libération de l’Azawad (FLA), coalition indépendantiste touareg et des groupes djihadistes, après des attaques coordonnées contre la junte dans plusieurs villes. Ces offensives sont inédites ces dernières années par leur ampleur et marquent un tournant majeur dans la crise malienne. Les explications avec Gilles Yabi, politologue, fondateur et directeur du Think Tank citoyen WATHI.
Mali : le régime vacille-t-il ?
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