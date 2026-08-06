L'intuition voudrait que des modèles toujours plus efficaces réduisent les coûts. L'histoire économique montre pourtant que la réalité est souvent tout autre. Dans cette vidéo, Louis Reinhart, analyste chez Sycomore AM, décrypte ce paradoxe et ses implications pour l'économie de l'IA.
Le coût de l’IA baisse. Alors pourquoi les dépenses explosent-elles ?
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