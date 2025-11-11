 Aller au contenu principal
Mali : comment les jihadistes s'en prennent aux camions citernes

information fournie par France 24 11/11/2025 à 15:27

Au Mali, le JNIM - un groupe affilié à Al-Qaida au Sahel - vise massivement les convois d’essence qui approvisionnent les villes maliennes, depuis septembre 2025. Selon Bakary Sambe, directeur régional du centre de recherche Timbuktu Institute, "l'objectif stratégique in fine, c'est d'étouffer Bamako, essayer de délégitimer les autorités en place par une forme de jihad économique qui touche véritablement le cœur de l'économie malienne".

