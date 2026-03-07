Des soutiens de Reza Pahlavi se rassemblent à Paris alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa deuxième semaine, brandissant des portraits du fils du dernier chah d'Iran, qui vit aux Etats-Unis et se présente comme une alternative pour succéder au guide suprême Ali Khamenei, tué au début de l’offensive israélo-américaine.
“Make Iran Great Again”, appellent des manifestants pro-Pahlavi à Paris
