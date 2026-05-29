Chaleurs écrasantes cette semaine en Europe et notamment en France. Un épisode caniculaire soudain, précoce, et inédit pour un mois de mai, auquel le gouvernement a tenté de répondre même si la France semble globalement peu préparée à ces phénomènes extrêmes. La géographe Magali Reghezza-Zitt, spécialiste des questions environnementales et urbaines, ex-membre du Haut conseil pour le climat, propose des solutions pour un avenir neutre en carbone dans "Bienvenue en 2055" (éditions du Seuil).
Magali Reghezza-Zitt: "nous ne connaîtrons plus jamais le climat que nous avons connu enfants"
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