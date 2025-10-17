Madagascar est désormais dirigée par le président de la Refondation de la République de Madagascar. La prestation de serment a eu lieu ce vendredi en présence de l'Ambassadeur de France, de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de plusieurs personnalités politiques, membres de l'opposition et figures emblématiques de la Gen Z et étudiants. Une cérémonie placée sous le signe de la sobriété et du renouveau.
Madagascar: le colonel Randrianirina investi président, la Gen Z attend du concret
