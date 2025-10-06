Des manifestants défilent dans la capitale malgache Antananarivo, au douzième jour d'un mouvement de protestation mené par la jeunesse qui a plongé ce pays de l'océan Indien dans une crise politique. Les manifestations quasi quotidiennes qui ont débuté le 25 septembre contre les coupures persistantes d'eau et d'électricité se sont transformées en un mouvement antigouvernemental réclamant la démission du président Andry Rajoelina.
Madagascar: la police tire des gaz lacrymogènes lors d'une manifestation à Antananarivo
