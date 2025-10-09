Affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants à Antananarivo lors d'une nouvelle journée de manifestation. Au moins un millier de manifestants sont dans les rues de la capitale malgache où le collectif instigateur de la contestation, commencée il y a deux semaines, a appelé à une manifestation déjà repoussé par des gaz lacrymogènes. IMAGES
Madagascar: affrontements entre la police et les manifestants à Antananarivo
