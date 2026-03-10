Le président Emmanuel Macron défend en ouverture d'un sommet à Paris la relance du nucléaire civil en tant que facteur d'"indépendance", notamment dans un contexte géopolitique où la dépendance aux hydrocarbures peut "devenir un instrument de pression, voire de déstabilisation". SONORE
Macron vante le nucléaire civil facteur d'"indépendance" en ouverture d'un sommet
