Alors qu'il visite le salon Wine Paris, Emmanuel Macron reçoit une bouteille de vin rosé dont l'étiquette arbore des lunettes de soleil aviateur, une cravate et l'inscription "For Sure". Cette cuvée de Costières de Nîmes d'un vigneron du Gard est directement inspirée de la prise de parole du président français au dernier forum de Davos, affublé de lunettes de soleil en raison d'un problème oculaire, en réponse à Donald Trump et devenue virale sur les réseaux sociaux. IMAGES
Macron reçoit une bouteille de rosé "For Sure" au salon Wine Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro